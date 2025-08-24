قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
توك شو

وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تبث مباشرة أمام العالم

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين
رنا عبد الرحمن

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، واصفًا إياها بأنها “أم الجرائم” وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة أنها تُبث مباشرة أمام أعين العالم.

وأوضح زين الدين، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوقت في غزة أصبح يُقاس بـ«حبة دواء وكأس ماء وحفنة دقيق»، مشددًا على أن سقوط الشهداء يوميًا يعكس خطورة الوضع ويستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه المأساة الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس والجامعات، فضلًا عن تهجير السكان قسرًا شمالًا وشرقًا ووسطًا، في ظل استخدام التجويع كسلاح وأداة تفاوض عبر السيطرة الكاملة على معابر القطاع برًا وبحرًا وجوًا.

وأضاف الكاتب الصحفي أن قطاع غزة يُعد أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، وسكانه مدنيون محميون سواء قبل أو بعد اتفاق أوسلو أو أحداث السابع من أكتوبر، ومع ذلك يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوقهم الأساسية.

ولفت زين الدين إلى ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية عام 2012 بشأن قيام إسرائيل بحساب السعرات الحرارية المسموح بها لسكان غزة، في إشارة إلى التحكم في الحد الأدنى من مقومات الحياة بهدف إبقائهم على قيد الحياة دون تمتعهم بصحة سليمة.

غزة ابادة لبنى عسل الحياة تجويع

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

وزارة المالية

الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات جديدة بـ 5.49 مليار دولار.. تفاصيل

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 24-8-2025

خلال الجولة

رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

