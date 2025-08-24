وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تبث مباشرة أمام العالم

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين أن ما يجري في قطاع غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، واصفًا إياها بأنها “أم الجرائم” وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة أنها تُبث مباشرة أمام أعين العالم.

وأوضح زين الدين، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوقت في غزة أصبح يُقاس بـ«حبة دواء وكأس ماء وحفنة دقيق»، مشددًا على أن سقوط الشهداء يوميًا يعكس خطورة الوضع ويستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه المأساة الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس والجامعات، فضلًا عن تهجير السكان قسرًا شمالًا وشرقًا ووسطًا، في ظل استخدام التجويع كسلاح وأداة تفاوض عبر السيطرة الكاملة على معابر القطاع برًا وبحرًا وجوًا.

وأضاف الكاتب الصحفي أن قطاع غزة يُعد أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، وسكانه مدنيون محميون سواء قبل أو بعد اتفاق أوسلو أو أحداث السابع من أكتوبر، ومع ذلك يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوقهم الأساسية.

ولفت زين الدين إلى ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية عام 2012 بشأن قيام إسرائيل بحساب السعرات الحرارية المسموح بها لسكان غزة، في إشارة إلى التحكم في الحد الأدنى من مقومات الحياة بهدف إبقائهم على قيد الحياة دون تمتعهم بصحة سليمة.