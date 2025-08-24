أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن

شدد الإعلامي أحمد موسى على أنه يجب الانتباه لخطورة الإخوان، ولازم نكمل خطوتنا ووقفتنا اللي عملناها في 2013؛ لإنقاذ الوطن من الجماعة اللي عاوزة ترجع تحكم تاني بنفس الأشخاص، مضيفا: “بقولها على الهواء، مفيش معتقلين في السجون المصرية، وإنما هؤلاء مدانين”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، “اللي في السجون إما موجودين بناء على أحكام محاكم مدنية مصرية، أو نيابة عامة، وأخدوا كل درجات التقاضي، ومعاهم دفاع ومحامين، وفي ناس واخدة أحكام باتة بالإعدام عاوزين نعدمهم؛ لأنه خربوا وفجَّروا وقتلوا”.

فصائل جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية متفرقة على أكثر من فصيل، أحدها في تركيا، والثاني في لندن، وآخرين في دول مختلفة، عندهم هدف واحد، وهو «حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية».