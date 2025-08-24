بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

قال الإعلامي أحمد موسى إن أمس شهد خروج بيانان من جماعة الإخوان الصهيونية، والتي تستهدف حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

ومن المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم أبرز الأحداث على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة

كما أنه من المقرر أن تشهد حلقة اليوم تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطن والشارع المصري، كما يتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي تم الوصول إليها.