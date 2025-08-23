أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شباب مصر متواجدين أمام كل سفارة مصرية؛ لحمايتها، والمصريون في الخارج يجسدون ملحمة وطنية في حب الوطن ومواجهة مخططات الإخوان.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "جماعة الإخوان الإرهابية ماعندهمش رجالة وبيصدَّروا السيدات".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "في نيويورك، جماعة الإخوان صدرت شباب؛ لمهاجمة مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل التحية لرجال القنصلية المصرية في نيويورك على موقفهم البطولية لحماية لقنصلية المصرية".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج؛ يتمسك ويتمسح بيه البلاط، وتحية لأبطال القنصلية المصرية في نيويورك".