دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب غرق عدد من الفتيات على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" أحد المسئولين حذر المصطافين من النزول بسبب ارتفاع الأمواج، لافتا إلى أن هذا المكان في شاطئ أبو تلات يحتاج صدادات بسبب وجود دوامات صعبة وتيارات شديدة حتى لو أنت سباح المياه تسحبك.



وأكد أن شاطئ أبو تلات من الأماكن التي يوجد فيها مشاكل كثيرة، ونتمنى دي تكون المشكلة الأخيرة ونتفادى تكرارها، موضحا أنه كل يوم نتكلم عن مصيبة أو كارثة، دول رايحين يتفسحوا ولا عندهم رحلة يرجعوا توابيت لأهاليهم.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى، متسائلا: أيه حال أي أب أو أي أم، فين المشرفين على الرحلة وفين المنقذين على الشواطئ وعندك ناس متدربة ولا إيه عشان يتعاملوا مع مثل تلك الحالات.



وواصل: مش في تحذيرات وشارات حمراء ممنوع النزول، أكيد لو في تحذيرات وتنبيهات مكانش حصل اللي حصل ولكن السؤال فين المسئولين عن الشواطئ.



واختتم أن الغطاسين نزلوا بعد كده أنقذوا عدد تاني من البنات، لأن عدد الضحايا كان ممكن يزيد كمان وكمان، والغطاس أو المنقذ لو مكانش متدرب كويس ممكن يغرق هو واللي رايح ينقذه لأنه بيشده معاه.