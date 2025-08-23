حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام

في تطور صادم كشف خيوط مأساة شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، تبين أن أنغام ص ز ح، مديرة فرع الأكاديمية الخاصة بالضيافة الجوية في محافظة سوهاج ، كانت قد أُلقي القبض عليها يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انطلاق الرحلة التي انتهت بغرق 6 فتيات في عمر الزهور.

أكاديمية وهمية

الأكاديمية، التي تبين أنها تعمل دون تراخيص رسمية وتمتلك 6 أفرع على مستوى الجمهورية، واصلت نشاطها رغم توقيف مديرة فرع سوهاج، حيث نظمت الرحلة في 20 أغسطس في محاولة لطمأنة الأهالي وإظهار استمرار العمل، وهو ما قاد إلى الفاجعة.

النيابة العامة جددت اليوم حبس مديرة فرع سوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح" اتهامات مباشرة بإدارة كيان تدريبي وهمي تسبب في إزهاق أرواح الفتيات.

وكانت السلطات قد أغلقت جميع أفرع الأكاديمية بعد الحادث، وسط حالة من الغضب والحزن العارم الذي يخيم على محافظة سوهاج وأسر الضحايا.