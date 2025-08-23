قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
مناورات النجم الساطع.. مستشار بكلية القادة والأركان: مصر تمتلك خبرة قتالية وعسكرية كبيرة
إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟
أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي
زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص
مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
قرار عاجل.. الكشف عن سبب الكارثة الأول في غرق فتيات أبو تلات
مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة
الداخلية يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على ديروط
حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام
أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025
محافظات

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس أنغام ص ز ح، مديرة فرع الأكاديمية الخاصة بالضيافة الجوية بسوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أكاديمية الطيران الوهمية".

وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية مع المتهمين في إدارة الأكاديمية التي تبين أنها تعمل دون تراخيص رسمية، وتمتلك 6 أفرع على مستوى الجمهورية.

أكاديمية وهمية ورحلة إلى الموت

قبل أن يتم إغلاقها جميعًا بقرارات من الجهات المختصة عقب الحادث المأساوي الذي شهد غرق 6 فتيات من طالبات الأكاديمية بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مديرة فرع سوهاج يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد من الرحلة التي نُظمت إلى الإسكندرية، وأسفرت عن الفاجعة التي هزت الشارع المصري.

كما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح" وعدد من المسؤولين اتهامات بإدارة كيان تدريبي وهمي، وتعريض حياة الطالبات للخطر، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

