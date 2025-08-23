في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس أنغام ص ز ح، مديرة فرع الأكاديمية الخاصة بالضيافة الجوية بسوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أكاديمية الطيران الوهمية".

وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية مع المتهمين في إدارة الأكاديمية التي تبين أنها تعمل دون تراخيص رسمية، وتمتلك 6 أفرع على مستوى الجمهورية.

أكاديمية وهمية ورحلة إلى الموت

قبل أن يتم إغلاقها جميعًا بقرارات من الجهات المختصة عقب الحادث المأساوي الذي شهد غرق 6 فتيات من طالبات الأكاديمية بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مديرة فرع سوهاج يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد من الرحلة التي نُظمت إلى الإسكندرية، وأسفرت عن الفاجعة التي هزت الشارع المصري.

كما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح" وعدد من المسؤولين اتهامات بإدارة كيان تدريبي وهمي، وتعريض حياة الطالبات للخطر، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.