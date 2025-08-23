أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط

علق الإعلامي أحمد موسى، على مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مناورة النجم الساطع من أكبر التدريبات على مستوى الشرق الأوسط ".

وأضاف:" هناك مشاركة دولية كبيرة من التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع "



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بعد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بدأت مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا ".

ولفت موسى :" مناورة النجم الساطع تجسد مستوى العلاقات المتميزة بين مصر وامريكا ورمز للصداقة بين مصر وامريكا ، مضيفا:" التدريبات تكون على اعلى مستوى بمشاركة كافة افرع القوات المسلحة ".