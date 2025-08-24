أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا

شدد الإعلامي أحمد موسى ، على عدم تصديق حديث جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «لا تصدقوا أي واحد حط إيده في إيد الإخوان، أو تحدث معهم عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا فصيل وطني».

بيانان من جماعة الإخوان

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أمس شهد خروج بيانات من جماعة الإخوان الصهيونية، والتي تستهدف حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

وثائق الإخوان

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على مشروع الإخوان الإرهابي، وتم عرض وثائق الإخوان منذ 10 سنوات.

