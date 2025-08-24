أحمد موسى: الإخوان عندهم هدف واحد هو حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية متفرقة على أكثر من فصيل أحدها في تركيا والثاني في لندن وأخرين في دول مختلفة عندهم هدف واحد حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أحد فصائل الإخوان يقول إنه يمد يده بالمصالحة والثاني يحاول تخويف المصريين ويقول إنهم موجودين في 80 دولة.

حمل السلاح وإسقاط الدولة

ولفت “موسى” إلى أن أمس شهد خروج بيانان من جماعة الإخوان الصهيونية، والتي تستهدف حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

وثائق الإخوان

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على مشروع الإخوان الإرهابي، وتم عرض وثائق الإخوان منذ 10 سنوات.