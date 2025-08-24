مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق رودريجو مونينز في الدقيقة 58 بالخطأ في مرماه.

فيما جاء هدف فولهام عن طريق إيميل سميث رووي في الدقيقة 73.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

ألتاي بايندير - شاو - دي ليخت - لـيني يـورو - دورجـو - كاسـيمرو - برونو فـيرنانديز - ديالـو - كـونيا - ماونت - مبيومو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فولهام المركز 13 برصيد نقطتين، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز 16 برصيد نقطة واحدة.