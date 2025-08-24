أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمر البلد هيعمل كده ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج، والشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد ولن يسامحهم.

الجيش والشرطة والمدنيين

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: "مين بيقتل في الجيش والشرطة والمدنيين والتخريب والتدمير للبلد على مدار 14 سنة".

وأردف الإعلامي أحمد موسى، متسائلا: "مين بيعمل إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصرها، إنهم الإخوان عشان علاقة التنظيم بمجرم الحرب نتنياهو".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أمس شهد خروج بيانات من جماعة الإخوان الصهيونية، والتي تستهدف حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

