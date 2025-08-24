البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

د .منال عوض تعلن نجاح جهود وزارة البيئة فى إزالة كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

وتوجه بتكثيف الدوريات لإزالة شباك صيد الطيور المهاجرة بالمحميات الشمالية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن نجاح جهود وزارة البيئة من خلال محمية البرلس الطبيعية في إزالة كميات كبيرة من شباك صيد الطيور داخل مناطق متفرقة بشمال المحمية، وذلك لحماية الطيور المهاجرة في رحلتها الموسمية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة وفي إطار تكثيف الدوريات المستمرة داخل المحميات الطبيعية لإزالة أي شباك صيد بهدف حماية الطيور المقيمة والمهاجرة مع بداية موسم الهجرة.

واشارت د. منال عوض إلى تنظيم محميات المنطقة الشمالية دوريات مستمرة لإزالة أي شباك صيد داخل المحميات التابعة لها لحماية الطيور المهاجرة من الصيد غير المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تُعد من أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم، فهي جسر بري يربط آسيا وأوروبا، وتأتي في المرتبة الثانية كأهم ممر لهجرة الطيور عالميًا، حيث تعبر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتي أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا. كما أوضحت أن مصر تُعتبر المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تمر عبرها ملايين الطيور التي يقضي الكثير منها فصل الشتاء في المناطق الرطبة بمصر، مشيرة إلى أنه يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور خلال موسمي الخريف والربيع من كل عام.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لحماية الطيور المهاجرة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك في هذا الملف

و دعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات قد تُعرض الموارد الطبيعية للخطر حفاظًا على ثروات مصر الطبيعية.