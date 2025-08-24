قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

حنان توفيق

د .منال عوض تعلن نجاح جهود وزارة البيئة فى إزالة كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

وتوجه بتكثيف الدوريات لإزالة شباك صيد الطيور المهاجرة بالمحميات الشمالية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن نجاح جهود وزارة البيئة من خلال محمية البرلس الطبيعية في إزالة كميات كبيرة من شباك صيد الطيور داخل مناطق متفرقة بشمال المحمية، وذلك لحماية الطيور المهاجرة في رحلتها الموسمية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة  وفي إطار تكثيف الدوريات المستمرة داخل المحميات الطبيعية لإزالة أي شباك صيد بهدف حماية الطيور المقيمة والمهاجرة مع بداية موسم الهجرة.

واشارت د. منال عوض إلى تنظيم  محميات المنطقة الشمالية دوريات مستمرة لإزالة أي شباك صيد داخل المحميات التابعة لها لحماية الطيور المهاجرة من الصيد غير المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تُعد من أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم، فهي جسر بري يربط آسيا وأوروبا، وتأتي في المرتبة الثانية كأهم ممر لهجرة الطيور عالميًا، حيث تعبر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتي أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا. كما أوضحت أن مصر تُعتبر المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تمر عبرها ملايين الطيور التي يقضي الكثير منها فصل الشتاء في المناطق الرطبة بمصر، مشيرة إلى أنه يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور خلال موسمي الخريف والربيع من كل عام.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لحماية الطيور المهاجرة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك في هذا الملف

و دعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات قد تُعرض الموارد الطبيعية للخطر حفاظًا على ثروات مصر الطبيعية.

لإزالة شباك صيد الطيور المهاجرة وزارة البيئة الموارد الطبيعية ثروات مصر الطبيعية

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

وزارة المالية

الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات جديدة بـ 5.49 مليار دولار.. تفاصيل

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 24-8-2025

خلال الجولة

رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

