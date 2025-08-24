فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب محرك البحث جوجل بعد تردد أخبار عن عودتهما مرة أخرى وسط ردود افعال صادمة من جانب الجمهور وزملاء شيرين بالوسط الفني.

وعلق عدد من نجوم الفن والاعلام على خبر عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب.

وقالت منة عدلي القيعي " يا خسارة يا الف خسارة ".

وقالت رضوى الشربيني بعد عودة حسام حبيب وشيرين "يا الف خسارة".

بينما قالت بسمة وهبة: "شيرين وحسام حبيب بيحبوا بعض.. فبلاش اسلوب الجلد ده.. هي حرة في اختيارها.. وانتم مين عارفكم اللي حواليها.. ممكن حسام حبيب ينقذها من اللي حواليها.. وفرصة هطلب من حسام وهو قادر انه يرجع لنا شيرين بتاعة زمان".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

