أخبار البلد

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدر قرار جمهوري هام بتعيينات جديدة في المحاكم الابتدائية، وتضمن القرار أسماء القضاة الجدد الذين تم اختيارهم بعناية لتولي مهامهم القضائية.

ونشرت الجريدة الرسمية الأسماء الكاملة للمعينين، مؤكدة على حرص الدولة على دعم المنظومة القضائية بأفضل الكفاءات.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2025 بتعيينات بالمحاكم الابتدائية.

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 34 "تابع" الصادر في 21 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 444 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من الأعضاء بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 14-7-2025؛ وعلى ما عرضه وزير العدل.

المادة الأولى

يعين بوظيفة رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهم بعد:

1- منى يحيى بدوى فرج بدوى.

2- محمد أحمد فاضل بهجت عبد العال.

3- محمد محمود أحمد بخيت.

4- محمود محمد محمود أحمد.

5-علاء مصطفی حسن محمد.

6- نصر الدين محمد أحمد أحمد.

7- سامح أحمد إبراهيم عبد الغني.

8- كريم عبد العزيز عبد الوهاب محمد.

9- خالد صلاح عبد الرحمن أحمد.

10- محمود نعمان رضوان الحاج .

11- جهاد محمود صبري عبد اللاه.

12- فاطمة الزهراء إسماعيل مصطفى حسانين.

13- إيهاب عبد العزيز عكاشة المتولى. 

14- می محمد نجيب عوضین.

15- إبراهيم محمد عبد المعطى السيد

16- محمد أحمد حسن النجار.

17- مصطفی صالح إبراهيم حسن  18- نصر الدین محمود نصر الدین حسن.

19- محمود محمود محمد عنتر.

20- سامح فتحى السيد الشاكر.

21- صلاح صلاح الدین محمود محمد 

22- أحمد فضل الكريم محمود أحمد.

23- مصطفی محمود هاشم عطا.

24- محمد فريد صلاح عيد.

25- أحمد رفعت نجا الشعراوى. 

26- محمد فايق عبد الحميد على. 

27- محمد شهدى عبد الباقى فراج.

28- أسامه عبد الفتاح أحمد عبد الجليل. 

29- هشام أحمد إبراهيم عبد الغني قمبر.

30- جهاد جمال محمد طه.

31- محمود سعيد محمود محمد.

32- خالد هاني أحمد جلال.

33- إبراهيم محمد أحمد إبراهيم.

34- محمد صلاح الدین محمد ربیعی.

35- أحمد على نجاتي أحمد .

36- ياسر عبد الدايم عبد الرازق صابر .

يعين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتي أسماؤهم بعد:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

