مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

شهدت مستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، واقعة مؤسفة بعد الاعتداء على طبيب امتياز داخل المستشفى.

بداية الواقعة

البداية كانت صباح اليوم في طوارئ الجراحة في مستشفى السيد جلال عندما دخل مريض المستشفى ومعه مرافقين، واحد منهم اعتدى على طبيب الامتياز في وأصابه في الوجه بجرح كبير .

وأكد مصدر في المستشفي أن الطبيب الان في غرفة العمليات بعد إصابة خطيرة في الوجه وتقديم الخدمات الطبية له.

مشرط من الزبالة

وذكر مصدر من شهود العيان بالمستشفي ، أنه قبل الاعتداء علي الطبي نت أحد المرافقين ذهب إلي غرفة العظام للبحث عن مشرط ولكن رفض الفريق الطبي وحاولوا منعه ولكن مرافق المريض أصر وظل يبحث حتي وجد مشرط ملقي في الزبالة وهو الأداة التي قام بتشويه وجه الطبيب بها