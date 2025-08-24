أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، العقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الفائزين بقرعة رحلة العمرة المقدمة من المحافظة، بإجمالي 65 رحلة للعاملين بقطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ 10 قرارات وتوجيهات مهمة، شملت: