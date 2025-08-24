قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
علي مكي

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت، مساء اليوم، موجة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة، بحسب إفادات شهود عيان.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات تركزت بشكل رئيسي على محيط المجمع الرئاسي في منطقة حدة، وتحديدًا تبة النهدين، التي يُعتقد أنها تضم مخازن أسلحة أو تُستخدم كمخابئ من قبل جماعة الحوثي، إضافة إلى استخدامها كمقر سكني لبعض قيادات الجماعة.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت أيضًا مناطق ذهبان، حزيز، عطان، وعددًا من المرافق الحيوية مثل مبنى الجمارك، شركة النفط في شارع الستين، ومحطات لتخزين الوقود، إلى جانب مواقع عسكرية في محيط العاصمة.

وذكر الموسمي أن شارع الستين وشارع الجزائر ومنطقة عصر، جنوب غرب صنعاء، تضررت بشدة نتيجة القصف، حيث تضم تلك المناطق خزانات وقود تُستخدم كمخزون احتياطي من قبل الجماعة، وأحيانًا للسكان المحليين.

وعن حصيلة الضحايا، أوضح أن وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن القصف أسفر مبدئيًا عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها نشطاء على وسائل التواصل دمارًا واسعًا في المناطق المستهدفة.

كما أشار المراسل إلى أن جماعة الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على المواقع المستهدفة، ونفذت حملة اعتقالات بحق من ينشرون صورًا أو فيديوهات للدمار الناتج عن القصف، وسط محاولات لإبقاء تفاصيل الضربات قيد السرية.

إياد الموسمى اليمن صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

عشية العذراء مريم

عشية عيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بأمستردام | صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تزور “بيت صغير” التابع لمؤسسة يلا كفالة.. وتتفقد خدمات رعاية الأطفال

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يشهد ختام النشاط الصيفي بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد