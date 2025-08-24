القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت، مساء اليوم، موجة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة، بحسب إفادات شهود عيان.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات تركزت بشكل رئيسي على محيط المجمع الرئاسي في منطقة حدة، وتحديدًا تبة النهدين، التي يُعتقد أنها تضم مخازن أسلحة أو تُستخدم كمخابئ من قبل جماعة الحوثي، إضافة إلى استخدامها كمقر سكني لبعض قيادات الجماعة.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت أيضًا مناطق ذهبان، حزيز، عطان، وعددًا من المرافق الحيوية مثل مبنى الجمارك، شركة النفط في شارع الستين، ومحطات لتخزين الوقود، إلى جانب مواقع عسكرية في محيط العاصمة.

وذكر الموسمي أن شارع الستين وشارع الجزائر ومنطقة عصر، جنوب غرب صنعاء، تضررت بشدة نتيجة القصف، حيث تضم تلك المناطق خزانات وقود تُستخدم كمخزون احتياطي من قبل الجماعة، وأحيانًا للسكان المحليين.

وعن حصيلة الضحايا، أوضح أن وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن القصف أسفر مبدئيًا عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها نشطاء على وسائل التواصل دمارًا واسعًا في المناطق المستهدفة.

كما أشار المراسل إلى أن جماعة الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على المواقع المستهدفة، ونفذت حملة اعتقالات بحق من ينشرون صورًا أو فيديوهات للدمار الناتج عن القصف، وسط محاولات لإبقاء تفاصيل الضربات قيد السرية.