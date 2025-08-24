ولاء السلامين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتكثيف ضرباته على اليمن إذا استمرت الهجمات الحوثية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانًا أكد فيه استعداده لتكثيف عملياته العسكرية ضد أهداف في اليمن، في حال استمرت التهديدات التي وصفها بـ"العدائية" من قبل الحوثيين، أو أي جهة تدعم قطاع غزة، على حد زعمه.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان الإسرائيلي جاء عقب سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها أكثر من 10 مقاتلات حربية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أن الأهداف شملت المجمع الرئاسي، ومحطات لتوليد الكهرباء، ومستودعات لتخزين الوقود، زُعم أنها تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل جماعة الحوثي.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الهدف من الغارات لم يكن تنفيذ عمليات اغتيال، بل شل النشاط العسكري للحوثيين، ردًا على هجمات نُفذت مؤخرًا ضد إسرائيل، بينها إطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية من الأراضي اليمنية تجاه المناطق المحتلة، كان آخرها صاروخ باليستي أرض-أرض يوم الجمعة الماضي، والذي أشارت التحقيقات الأولية إلى أنه مزود برؤوس متفجرة منشطرة.

وأضافت المراسلة أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن الغارات الجوية استخدمت أكثر من 40 قذيفة وصاروخًا خلال تنفيذ الضربات، وأن الجيش الإسرائيلي توعد بردٍّ أقسى على أي هجمات مستقبلية قد تنفذها جماعة الحوثي.