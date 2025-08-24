إعلام حوثي: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم الطائرات الإسرائيلية على صنعاء

أعلن إعلام حوثي أن الدفاعات الجوية تصدت لأغلب الطائرات الإسرائيلية في الهجوم على صنعاء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

أكد إعلام حوثي أن القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة، فيما أعلن إعلام إسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

من جانب آخر؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يواصلون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بشكل يومي.

وأشارت السلامين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مظاهرة كبيرة نُظمت يوم أمس في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة بنيامين نتنياهو .