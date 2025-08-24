قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
أخبار العالم

الإحتلال الإسرائيلي يقصف العاصمة اليمنية صنعاء

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

 نفذ جيش الإحتلال الإسرائيلي  سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، وفقا لما افادت به  وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء".

و أكدت "سكاي نيوز عربية" أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 15 غارة استهدفت صنعاء، فيما كشفت مصادر محلية أن هناك "تحليقا مكثفا" للطيران الإسرائيلي في سماء العاصمة اليمنية.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن قصفا استهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: "الجيش بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية الأهداف التي هاجمها الجيش، وهي: مجمع عسكري في منطقة القصر الرئاسي، موقع لتخزين الوقود يستخدمه الحوثيون، ومحطتان لتوليد الطاقة.

وأضافت: "يأتي الهجوم بعد أقل من ساعة من نشر تحقيق أجرته القوات الإسرائيلية بشأن إطلاق الحوثيين صاروخا برأس حربي انشطاري على إسرائيل".

وأوضحت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع على إسرائيل.

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

