خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الشعب الإيراني سيواجه بقوة ما وصفه بـ"المطلب الأمريكي المهين" المتمثل في الانصياع للأوامر الأمريكية، مشددا على أن أعداء إيران لا يستطيعون إخضاعها أو فرض الطاعة عليها من خلال الحرب.

وفي خطاب ألقاه اليوم، ونقلته وكالة تسنيم الإيرانية، دعا خامنئي إلى دعم من يخدمون البلاد، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، معتبرًا أن صمود الإيرانيين في وجه الحرب منح البلاد مكانة رفيعة وعزة مضاعفة في أعين المجتمع الدولي.

وأشار المرشد الإيراني إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة "غير قابل للحل"، لأن واشنطن، بحسب تعبيره، تسعى لفرض الهيمنة على إيران، مضيفًا أن من يظنون أن سبب العداء الأمريكي يعود إلى شعارات الشعب الإيراني "سطحيون في تفكيرهم"، فالمشكلة الحقيقية هي سعي أمريكا لإخضاع طهران.

ووصف خامنئي تصريحات المسؤولين الأمريكيين وسياساتهم تجاه إيران بأنها "إهانة للشعب الإيراني"، مؤكدًا أن الشعب يعارض بشدة هذه السياسات، وسيتصدى لها بقوة.

كما اعتبر أن الحرب الأخيرة كانت امتدادا لمحاولة إخضاع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة دعمت "الكيان الصهيوني" في محاولة لإنهاء الجمهورية الإسلامية، لكنها فشلت في تقدير صلابة الموقف الشعبي الإيراني، مما أدى إلى "ضربة ندموا عليها".

وأضاف أن بعض من وصفهم بـ"عملاء أمريكا" اجتمعوا في أوروبا بعد يوم واحد فقط من بدء الحرب لمناقشة تشكيل حكومة بديلة للجمهورية الإسلامية، قائلاً: "لقد كانوا واهمين إلى درجة أنهم عيّنوا حتى ملكا".

وختم خامنئي حديثه بالإشارة إلى وجود شخصية إيرانية شاركت في ذلك الاجتماع، واصفا إياها بـ"الخزي"، لأنها، على حد تعبيره، "تعمل ضد وطنها لصالح أمريكا واليهود والصهيونية".