قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

خمس سنوات مرت، دون تحقيق العدالة، في ظل غياب الحقيقة، بشأن المتسبب الفعلي، في مأساة انفجار مرفأ بيروت، فهل مازالت الكارثة تنزع الشرعية عن سلاح “حزب الله” الذي حاول جاهدا ابعاد كرة الاتهامات عنه، كي لا يصل لبنان، لمرحلة مسائلته عن دور سلاحه الرادع في حماية المرفأ. بالأمس، كشف انفجار المرفأ، عجز السلاح عن حماية لبنان ما يسقط عنه الشرعية. لعقود خلت، أضحي سلاح الحزب، معضلة شائكة في لبنان. وهو سلاح برر الحزب وجوده، بمجابهة إسرائيل. غير أن المشهد تغير اليوم. فالضربات والملاحقات الإسرائيلية الأخيرة، اضعفت قدراته. فيما الحكومة اللبنانية، شرعت في إعداد خارطة طريق لنزع هذا السلاح، عبر الجيش اللبناني. فهل نحن أمام بداية نهاية الجناح المسلح للحزب؟. 
في خطوة تحمل رسائل سياسية وعسكرية، في آن واحد. بدأ الجيش اللبناني، في عملية تسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية. وتحديدا، في برج البراجنة في بيروت. في مؤشر واضح علي تحرك الدولة، نحو حصر السلاح بيدها وحدها. العملية، ليست مجرد تسليم سلاح عابر. بل ربما تكون رسالة مباشرة إلي "حزب الله". الدولة لن تتراجع عن قراراها، ولن تسمح لأي فريق بعرقلة تنفيذ خطة الجيش. المخيمات الفلسطينية كانت البداية، وسلاح الحزب، سيكون المرحلة التالية. وفق جدول زمني واضح ينتهي قبل نهاية العام الحالي.
حسب مراقبون، الخطوة تأتي في إطار احتواء أي مبررات أو ذرائع، قد يستخدمها الحزب، للمماطلة أو لتأجيل عملية نزع سلاحه. ولا سيما، بعد التعامل مع السلاح الفلسطيني السني، بطريقة منظمة وسلمية. هذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي حجج. ويؤكد علي قدرة وجهوزية الدولة، علي فرض سيادتها علي كامل أراضيها. مراقبون يؤكدون أيضا، علي أن ما حدث في برج البراجنة، ليس مجرد إجراء عسكري. بل بداية لتحول استراتيجي شامل. الدولة والجيش والحكومة. يسعون لتأمين لبنان، وحماية المخيمات من أي ارتباك محتمل. مع ضمان عدم المساس بالحاضنة الشعبية، لأي طرف بعد التسليم السلمي للسلاح. 
أخيرا، الرسالة واضحة. لبنان، علي أعتاب مرحلة جديدة، حيث يصبح السلاح حصريا في يد الدولة الشرعية. وتتحول مؤسساتها العسكرية والأمنية، إلي الضامن الحقيقي للأمن والأستقرار. بعيدا عن أي ترسانة خارج سيطرة الدولة. وهذا قد يكون بداية بناء قوة استراتيجية دفاعية، قادرة علي حماية لبنان من أي تهديدات داخلية وخارجية...

العدالة مرفأ بيروت حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

ترشيحاتنا

البطالة

حالات تفقدك الحق في تعويض البطالة وفقا للقانون .. تعرف عليها

المسؤولية الطبية

بعد واقعة مستشفى سيد جلال .. عقوبات راعة للمعتدين على الأطباء بالقانون الجديد

مجاعة غزة

عبد الغني: مجاعة غزة جريمة ونحتاج آلية دولية عاجلة لكسر الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد