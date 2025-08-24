تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

ما بين وميض الحياة والأضواء البراقة وماض جميل، بدأ بفكرة ثم حلم الظهور والشهرة وانتزاع الاعجابات وتصفيق والتفات الجماهير الواسعة، على مختلف ألوانها وأعمارها وثقافاتها إلى مشوار ينتهي ، ومحطة يعلو فيها جرس الوصول إلى اللاظهور مباشر، أو تواصل حي مع من استمر وظل أياما وسنوات طوال يبهر ويدهش ويشجي محبيه وعاشقيه من طرب وتمثيل وفن استعراضي.

أغلق الموت صفحات فنانين صالوا وجالوا بين عاشقيهم، بأداء عرف كيف يحترم مشاهده ومتلقي فنه على الوجه المعبر بحق عن الفن النابع من مؤمن برسالته في مشواره الإبداعي.

وهنا يأخذنا الحديث والسطور التالية ، عن الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا ودنيانا وبالتحديد في شهر أغسطس 2025 بأجسادهم، وتركوا لنا اعمالهم نعيش على نبض وجدانها وأثرها الفني الأصيل..

ونستعرض لكم فى التقرير التالي، أبرز حالات الوفاة التى شهدها الوسط الفني فى شهر أغسطس ..



بهاء الخطيب

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الشاب بهاء الخطيب عن عمر يناهز الـ 41 نتيجة إصابته بـ ذبحة صدرية ، وفجع الوسط الفني بهذا الخبر خاصة أنه لم يكن يعانى من اى أمراض.



الراقصة المعتزلة سهير مجدي

وكانت رحلت عن عالمنا الراقصة المعتزلة سهير مجدي خلال الأيام الماضية بشكل مفاجيء.



الفنانة السورية إيمان الغوري

ورحلت عن عالمنا يوم الثلاث الماضي الفنانة السورية إيمان الغوري عن عمر يناهز ٥٧ عاما دون الكشف عن اسباب تخص الوفاة.

الدكتور يحيى عزمي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

ورحل ايضا عن عالمنا أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما دكتور يحيي عزمي





مدير التصوير تيمور تيمور

وتوفي بشكل مأساوي خلال الأيام الماضية الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، بشكل مفاجيء، حيث أُعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني.

وكان أوضح مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة لانقاذ ابنه من الغرق.

المطرب نور محفوظ

ورحل ايضا عن عالمنا المطرب نور محفوظ بعد معانته من أزمة صحية واشتدت بشكل قوي قبل وفاته.

وكان آخر اعماله أغنية “سيبوني” الذى طرحها مؤخرا ،وهى من كلمات كريم الصباغ، ومن إنتاج آوزي، مكس وماستر أسامة طارق.



الروائي صنع الله إبراهيم

ورحل عن عالمنا الروائي صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض يعد صنع الله إبراهيم من أكثر الكتاب شهرة فى العالم العربى بفضل أعماله ذات النزعات التجريبية.

الفنان التونسي الفاضل الجزيري

ورحل أيضل عن عالمنا خلال شهر أغسطس الجاري ، الفنان التونسي الفاضل الجزيري، بعد صراع مع المرض حيث وُلد الفاضل الجزيري في تونس العاصمة سنة 1948، رافق والده الذي كان بائع كتب معروف في باب سويقة ومديرًا لمقهى رمسيس ونزل الزيتونة، حيث كان يلتقي الأدباء والفنانون والمسرحيون، ما شكّل بيئة ثقافية غنية صقلت شخصية الفاضل الجزيري منذ الصغر.

سيد صادق

ومن ابرز النجوم الذى رحلوا عن عالمنا هو الفنان سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما ، حيث يعد واحد من ابرز الفنانين الذين قدموا الأدوار الثانوية علي الشاشة وكان الفنان سيد صادق يملك محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

أحمد رشوان

ورحل عن عالمنا فى مطلع شهر أغسطس الجاري الفنان أحمد رشوان عن عمر يناهز ٧٦ عاما ، بعد شعوره بالإعياء الشديد فى آخر أيامه وكان الفنان الراحل يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظي برعاية كاملة حتى وفاته.