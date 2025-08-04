نقل للمستشفى وتم دفنه.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان أحمد رشوان

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد رشوان الذي كان يقوم في دار رعاية كبار الفنانين في ٦ أكتوبر منذ فترة.

وقال مصدر بنقابة المهن التمثيلية أن الفنان احمد رشوان الذي كان يقيم في دار المسنين توفي منذ أيام بعد شعوره بالإعياء وانتقل بصحبة أسرته إلى المستشفي منذ أيام وتوفاه الله داخل المستشفي وقد أقيمت صلاة الجنازة.

وكان الفنان الراحل يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظي برعاية كاملة حتى وفاته.

الفنان أحمد رشوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور.



وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.