الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن العاصمة الرياض، في تطور يأتي وسط متابعة الجهات المختصة للمستجدات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان.

ولم يتضمن الإعلان، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد الذي شهدته العاصمة أو الإجراءات التي سبقت إعلان زوال الخطر.

ويأتي الإعلان في إطار متابعة السلطات السعودية للتطورات الأمنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، ومتابعة المستجدات عبر القنوات المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الوضع في العاصمة.

وتواصل الجهات المختصة مسؤولياتها في رصد المستجدات والتعامل مع أي مخاطر محتملة، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، في وقت تظل فيه البيانات الرسمية المصدر الأساسي لمعرفة طبيعة التهديدات والإجراءات المتخذة بشأنها.