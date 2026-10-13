قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الإقبال على منتدى مصر 2026
شبانة يكشف كواليس مبادرته لإنهاء أزمة الخطيب ومدحت شلبي: تواصلت مع رئيس الأهلي
أسامة كمال: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
طقس الثلاثاء.. أجواء معتدلة الحرارة خلال أول الليل تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة
البنك المركزي: 10.3% زيادة سنوية في الإيرادات السياحية
محمد معيط: صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري
عمق العلاقات بين الشعبين.. أسامة كمال يشيد بتضامن المصريين مع الأشقاء السعوديين
الخارجية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
عموتة يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
رقم 32 في مصر.. إعلان “كهف الجارة” بالوادي الجديد محمية طبيعية
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعرض على ترامب شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد وتهدد بإعادة النظر في العلاقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي

الأسرة
الأسرة

أصيبت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بمحافظة الفيوم، وهم أم وطفلاها، بأعراض اشتباه في تسمم غذائي عقب تناول وجبة فرايد تشيكن طلبتها الأسرة من أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم، حيث لا يزالون تحت الملاحظة الطبية بسبب استمرار الأعراض.


الأب يؤكد ظهور الأعراض عقب تناول الوجبة

وفي تصريح خاص لصدى البلد، أكد أحمد أمين، رب الأسرة، أن زوجته وطفليه تعرضوا لأعراض اشتباه في تسمم غذائي عقب تناول وجبة فرايد تشيكن، مشيرا إلى أن أفراد الأسرة لم يتناولوا أي أطعمة أخرى قبل ظهور الأعراض، وأن الوجبة كانت الطعام الوحيد الذي تناولوه قبل تعرضهم للأعراض وأوضح أن الوجبة تضمنت فرايد تشيكن بصوص سيدر وبطاطس، وبعد تناولها ظهرت على زوجته وطفليه أعراض شديدة شملت المغص والقيء والإسهال وارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ما أثار مخاوفه على حالتهم الصحية ودفعه إلى نقلهم للمستشفى.


غسيل معدة واستمرار الأعراض

وبحسب رواية الأب، خضع المصابون للفحوصات والرعاية الطبية داخل مستشفى الشفاء، حيث تعامل الأطباء مع الحالات باعتبارها اشتباها في تسمم غذائي، وأجروا لهم غسيلا للمعدة، إلا أن استمرار الأعراض استدعى بقاءهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم وضمت قائمة المصابين الطفل معتز أحمد أمين، البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقته جنى أحمد أمين، البالغة من العمر 12 عاما، إلى جانب والدتهما التي ظهرت عليها الأعراض نفسها عقب تناول الوجبة.


الأب يحذر متابعيه عبر فيسبوك

ونشر أحمد أمين منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا فيه بالشفاء لأفراد أسرته، محذرا متابعيه من تناول وجبات من المطعم، استنادا إلى ما تعرضت له أسرته ولا يزال المصابون الثلاثة تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى الشفاء، فيما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن صدور نتائج رسمية من الجهات المختصة تثبت سبب الإصابة أو تحدد مسؤولية المطعم عن الواقعة، وتظل الحالة في إطار الاشتباه في التسمم الغذائي لحين ثبوت السبب من خلال الفحوصات والإجراءات الرسمية.

طعام فاسد وجبة فرايد تشيكن فاسدة محافظة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

ماريون كوتيار رئيسةً للجنة تحكيم الدورة الـ23 من مهرجان مراكش السينمائي

ماريون كوتيار رئيسةً للجنة تحكيم الدورة الـ23 من مهرجان مراكش السينمائي

الفنانة شهيرة

شهيرة تكذب رواية عفاف شعيب عن إهانة أحمد زكي: لم يتعرض لإهانة داخل المعهد

عروض الجزائر والأردن ولبنان

عروض الجزائر والأردن ولبنان والفنون الشعبية المصرية في أولى ليالي مهرجان الإسماعيلية الـ 26

بالصور

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد