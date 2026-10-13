وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي

أصيبت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بمحافظة الفيوم، وهم أم وطفلاها، بأعراض اشتباه في تسمم غذائي عقب تناول وجبة فرايد تشيكن طلبتها الأسرة من أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم، حيث لا يزالون تحت الملاحظة الطبية بسبب استمرار الأعراض.



الأب يؤكد ظهور الأعراض عقب تناول الوجبة

وفي تصريح خاص لصدى البلد، أكد أحمد أمين، رب الأسرة، أن زوجته وطفليه تعرضوا لأعراض اشتباه في تسمم غذائي عقب تناول وجبة فرايد تشيكن، مشيرا إلى أن أفراد الأسرة لم يتناولوا أي أطعمة أخرى قبل ظهور الأعراض، وأن الوجبة كانت الطعام الوحيد الذي تناولوه قبل تعرضهم للأعراض وأوضح أن الوجبة تضمنت فرايد تشيكن بصوص سيدر وبطاطس، وبعد تناولها ظهرت على زوجته وطفليه أعراض شديدة شملت المغص والقيء والإسهال وارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ما أثار مخاوفه على حالتهم الصحية ودفعه إلى نقلهم للمستشفى.



غسيل معدة واستمرار الأعراض

وبحسب رواية الأب، خضع المصابون للفحوصات والرعاية الطبية داخل مستشفى الشفاء، حيث تعامل الأطباء مع الحالات باعتبارها اشتباها في تسمم غذائي، وأجروا لهم غسيلا للمعدة، إلا أن استمرار الأعراض استدعى بقاءهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم وضمت قائمة المصابين الطفل معتز أحمد أمين، البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقته جنى أحمد أمين، البالغة من العمر 12 عاما، إلى جانب والدتهما التي ظهرت عليها الأعراض نفسها عقب تناول الوجبة.



الأب يحذر متابعيه عبر فيسبوك

ونشر أحمد أمين منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا فيه بالشفاء لأفراد أسرته، محذرا متابعيه من تناول وجبات من المطعم، استنادا إلى ما تعرضت له أسرته ولا يزال المصابون الثلاثة تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى الشفاء، فيما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن صدور نتائج رسمية من الجهات المختصة تثبت سبب الإصابة أو تحدد مسؤولية المطعم عن الواقعة، وتظل الحالة في إطار الاشتباه في التسمم الغذائي لحين ثبوت السبب من خلال الفحوصات والإجراءات الرسمية.