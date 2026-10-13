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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة تلميذ نقاليفة بالفيوم.. كسر بالجمجمة والذراع يهدد حياة الابن الوحيد على 5 شقيقات

الأهالي
الأهالي

تعيش أسرة تلميذ بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم ساعات قاسية من الخوف والانتظار بعد إصابته بكسر شديد في الجمجمة وكسر في الذراع إثر انقلاب التروسيكل الذي كان يستقله مع زملائه أثناء ذهابهم إلى مدرسة بنات نقاليفة الابتدائية قادمين من عزبة سمعان.


مصدر طبي يكشف خطورة حالة التلميذ

وأكد مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام أن الحالة الصحية للتلميذ خطيرة للغاية وسيئة موضحا أنه يعاني من كسر شديد في الجمجمة وكسر في الذراع ويخضع للملاحظة الطبية الشديدة لمتابعة تطورات حالته الصحية في ظل خطورة الإصابات التي تعرض لها.


نقل المصابين إلى مستشفيي الجامعة والعام

ووفقا للبيان الرسمي بشأن الحادث جرى نقل 10 من التلاميذ المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في الفيوم فيما نُقل باقي المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومن بينهم التلميذ الذي يعاني من الإصابات الخطيرة في الجمجمة والذراع ويخضع للملاحظة الطبية الشديدة.


أب يعيش لحظات من الرعب خوفا على نجله

ويعيش والد التلميذ حالة من الانهيار الشديد خوفا من فقدان نجله بينما تعيش والدته حالة من الصدمة منذ وقوع الحادث وتتمسك الأسرة بالأمل في أن يتجاوز التلميذ محنته ويعود إلى منزله سالما لتنتهي ساعات الرعب التي تعيشها الأسرة منذ إصابته.


الابن الوحيد وسند خمس شقيقات

وتزداد قسوة المأساة لأن التلميذ هو الابن الوحيد على خمس شقيقات إذ أكد والده أن نجله رغم صغر سنه كان يعامل شقيقاته كأنه أب لهن وأخ وصديق وكان يمثل لهن السند والأمان ما جعل الخوف عليه يسيطر على الأسرة بأكملها وباتت الشقيقات ينتظرن الاطمئنان على شقيقهن وسط دعوات الأسرة بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل وأن يحفظه من كل سوء ويعيده إليهن سالما.


نداء إنساني لإنقاذ التلميذ وزملائه

وتناشد أسرة التلميذ أهالي القرية وكل من يسمع بمأساته الدعاء له بالشفاء العاجل وأن ينجيه الله من إصابته الخطيرة كما تدعو الله أن يمن بالشفاء على جميع التلاميذ المصابين في الحادث وأن يطمئن قلوب أسرهم ويمنحهم الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

محافظة الفيوم اخبار الفيوم حادث تروسيكل

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