على هامش الدورة 73 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.. وزير الصحة: مصر تؤكد دورها المحوري إقليميا ودوليا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن انعقاد الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مصر يمثل فرصة مهمة لبحث المشكلات والتحديات الصحية التي تواجه دول الإقليم، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الاجتماع يشهد مشاركة مكثفة من الدول الأعضاء بالإقليم، والتي يبلغ عددها نحو 21 دولة، مشيراً إلى اكتمال الحضور الوزاري مع بدء أعمال الجلسات غداً.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة الإقليمية تمثل منصة مهمة لطرح ومناقشة مختلف التحديات الصحية التي تواجه دول الإقليم، لافتاً إلى أن إقليم شرق المتوسط يشهد العديد من الأزمات والتحديات، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها السودان وفلسطين، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأوبئة وانتشارها، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً ومستمراً بين دول الإقليم.

وأشار إلى أن حضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اجتماع اللجنة اليوم، يكتسب أهمية خاصة، باعتباره اللقاء الأخير له في إطار رئاسته للمنظمة قبل انتهاء ولايته في أغسطس المقبل، موضحاً أنه حرص على المشاركة وإلقاء كلمة مهمة تناولت أهمية إقليم شرق المتوسط ودوره في منظومة العمل الصحي لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تضطلع بدور محوري وكبير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما داخل منظمة الصحة العالمية، خاصة في ملفات التأهب والاستعداد والاستجابة للأوبئة، وهي من الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال المنظمة.

وأوضح أن مصر تقدمت خلال اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف في مايو الماضي بأكثر من خمسة مقترحات، تم اعتمادها من المنظمة، من بينها مقترحات تتعلق بالأمراض النادرة، واستخدام تكنولوجيا التشخيص عن بعد في الدول المختلفة، فضلاً عن ملفات طب التخصص والطب الدقيق، بما يعكس إسهام مصر في تطوير منظومة الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

وأكد وزير الصحة والسكان أن مصر تحرص دائماً على القيام بدورها الإقليمي والوقوف إلى جانب أشقائها في أوقات الأزمات والمحن، سواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو مجلس وزراء الصحة العرب، مشيراً إلى مواقف مصر الداعمة لدول المنطقة، ومنها سوريا وليبيا والسودان حالياً، فضلاً عن دعم الأشقاء في فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ولفت إلى أن غداً سيشهد حدثاً تاريخياً بتسلم مصر من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة إعادة الإشهاد بخلوها من فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لجهود مصر في مكافحة الفيروس، والتي انطلقت بصورة موسعة من خلال مبادرة «100 مليون صحة».

وقال إن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تحصل على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس «سي»، بعد نجاحها في تنفيذ برنامج وطني شامل للقضاء على المرض، مشيراً إلى أن هذه الجهود توجت في عام 2023 بحصول مصر على شهادة الإشهاد الذهبي للقضاء على فيروس «سي».

وأضاف أنه بعد مرور ثلاث سنوات على حصول مصر على الإشهاد الذهبي، قامت منظمة الصحة العالمية بدراسة مدى استحقاق مصر لإعادة الإشهاد، في ضوء استمرار الإجراءات والبرامج التي تتبناها الدولة للحفاظ على ما تحقق من إنجاز، موضحاً أن شهادة إعادة الإشهاد سيتم تسليمها غداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقب الجلسة الافتتاحية، من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأشار عبد الغفار إلى أن النماذج المصرية المضيئة تحظى كذلك بتقدير عالمي، لافتاً إلى تكريم الدكتور مجدي يعقوب، باعتباره واحداً من أبرز علماء العالم وليس مصر فقط، من خلال جائزة دولة الكويت لأفضل الأطباء الذين أثروا الحياة العلمية وأسهموا في تغيير مسار وتاريخ البشرية في مجال جراحات القلب والصدر.