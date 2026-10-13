السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض

أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا مدينة الظهران والمنطقة الحدودية في حرض، في تطور أمني جديد يأتي وسط تصاعد التوترات والهجمات الصاروخية التي تستهدف المملكة.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتداولة تفاصيل إضافية بشأن توقيت عملية الاعتراض، أو الجهة التي أطلقت الصاروخين، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهجوم.

وتواصل الجهات المختصة في السعودية متابعة التهديدات الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، في ظل المخاطر التي تفرضها الهجمات الصاروخية على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وتكتسب مدينة الظهران أهمية استراتيجية لوجود منشآت رئيسية لقطاع الطاقة في المنطقة الشرقية، فيما تقع حرض بالقرب من الحدود السعودية اليمنية، ما يجعل التطورات الأمنية في محيطها محل متابعة في ظل التوترات الإقليمية.