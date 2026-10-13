فرنسا وتشاد توقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال القدرات الدفاعية

وقعت فرنسا وتشاد، اليوم /الثلاثاء/، على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال القدرات الدفاعية، بهدف دعم تطوير قدرات القوات المسلحة التشادية في المجالات ذات الطابع الابتكاري.



وذكرت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، في بيان، أن وزيرة الجيوش كاثرين فوترين أجرت مباحثات مع نظيرها التشادي، الجنرال إيساكا مالوا جاموس، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى فرنسا، وذلك بعد أربعة أشهر من آخر لقاء بين الوزيرين في باريس.



وأضاف البيان أن الوزيرين وقعا، بهذه المناسبة، إعلان النوايا المتعلق بالتعاون في مجال القدرات الدفاعية، كما استعرضا مستجدات العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وآفاقها المستقبلية، في سياق يشهد تعزيز التعاون العسكري والتعاون في مجال تطوير القدرات.