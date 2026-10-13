القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعرض على ترامب شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات، وذلك عقب رصد خطوات إيرانية جديدة على صعيد البرنامج النووي.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع ترامب الأسبوع الماضي، وطرح خلال الاتصال إمكانية تنفيذ العملية العسكرية، في ظل المخاوف الإسرائيلية بشأن التحركات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.

تحركات نووية إيرانية تثير مخاوف إسرائيلية

وأوضحت التقارير أن نتنياهو استند في طرحه إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى خطوات إيرانية مثيرة للقلق لإعادة بناء مكونات برنامجها النووي، وسط مخاوف خاصة بشأن احتمال استخدام موقع «بيك أكس ماونتن» لتخصيب اليورانيوم.

وبحسب القناة، فإن المقترح يتضمن احتمال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية والأمريكية استعداداتها لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.

تراجع حماسة ترامب لاستئناف الضربات

وأشارت التقارير إلى أن ترامب بدا في البداية منفتحًا على استئناف الهجمات، لكنه أصبح أكثر ترددًا لاحقًا، دون تقديم التزام نهائي بالمضي قدمًا في العملية، فيما لا تزال الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية مطروحة في النقاشات الأمريكية بشأن التعامل مع طهران.

وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، ما يضفي أبعادًا سياسية على توقيت أي تحرك عسكري محتمل.

وحذرت تقديرات نقلتها وسائل إعلام من أن استئناف الحرب قد يدفع إيران إلى شن هجمات صاروخية على إسرائيل، بما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، فضلًا عن احتمال تأثيره على موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وفي المقابل، نقلت القناة 12 عن مكتب نتنياهو قوله إن رئيس الوزراء لا يدفع ترامب إلى مهاجمة إيران قبل الانتخابات، مؤكدًا استمرار التواصل بين الجانبين، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات.

ولا يزال الموقف الأمريكي النهائي من استئناف الضربات غير محسوم، بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تتضمن مطالب تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.