الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا اليوم /الثلاثاء/، مع الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافية في إندونيسيا سوجيونو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض الجانبان جهود تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات، منها التعليمية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المباحثات تناولت أيضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.