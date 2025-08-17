وفاة المطرب نور محفوظ بعد تعرضه لأزمة صحية

أعلنت الفنانة بسنت النبراوي وفاة المطرب نور محفوظ بعد معانته من أزمة صحية خلال الفترة الماضية واشتدت بشكل قوي خلال الساعات الماضية.

وكتبت بسنت النبراوي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: مع السلامة يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك".

اخر اعمال نور محفوظ

وكان آخر اعمال المطرب نور محفوظ أغنية “سيبوني” الذى طرحها مؤخرا ،وهى من كلمات كريم الصباغ، ومن إنتاج آوزي، مكس وماستر أسامة طارق.

وتقول كلمات الأغنية على النحو التالي:

الي محدش يجي محدش يجي حاجه فيه عربي اوربي خليجي طلع عيني عقبال ما وصلت ليه متقوليليش حبيبي ما تخليها بيبي هسهر لو هتيجي بلييييييييل واستني ليه ليه واستني ايه ايه واستني لييييه سيبوني خمسه جنبها .. جنبها مش هبعد انا عنها .. عنها مش هلاقي زيها .. زيها تخفيف احمال و الشقلبه دا اللي جايب من الاخر من الاخر كده ولا غلطه فيه اه لو اخده واسافر انسي طعم المر واحلي بيه اخدها ف الفيراري او نلعب اتاري مش علي بعضي مالي ف اييييييييي واستني ليه ليه واستني ايه ايه".