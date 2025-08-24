بيهزروا مع بعض.. أصحاب واقعة الصفع في المنوفية من ذوي الهمم.. القصة كاملة

أثارت واقعة صفع شاب من ذوي الهمم في أحد شوارع مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط مطالبات بالقبض علي المتسبب في صفع الشاب.

البداية بانتشار فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لشاب يستقل دراجة هوائية يقوم بصفع شاب من ذوي الهمم وطرحه أرضا في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم.

وكثفت قوات الشرطة من جهودها لضبط الشاب المتسبب في الواقعة وتبين أنه شاب يدعي ايهاب من ذوي الهمم أيضا إعاقة ذهنية ولديه معرفة بالشاب عوض أيضا من ذوي الهمم.

وتم ضبط الشاب المتسبب في ضرب الشاب عوض ليتبين أنهم يعرفون بعضهم وهم من ذوي الهمم إعاقة ذهنية ويعملون في مسح السيارات في الشوارع.

كما استدعت النيابة أسر الشابين حيث تم الصلح بينهم وتم صرفهم من سرايا النيابة مع أخذ تعهدات علي الأسرة بحسن رعاية كلا منهما.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.