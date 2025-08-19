نهال طايل: التربية الإيجابية بقت تبوظ العيال.. وقرص الودان هو الحل

قالت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل على صدى البلد، إنها لا تعتمد على أساليب التربية الإيجابية بل أنها تلجأ إلى الأساليب التقليدية التي نشأت عليها.

وأضافت "طايل"، في تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها تربية إيجابية، قرص الودان هو الحل لأنهم هيفضلوا يفركوا أول ما يجوا يذاكروا أو يعملوا أي حاجة، وبعد إذنك يا مدام اقفلي الراوتر وافصلي عنهم النت التربية الإيجابية بقت تبوظ العيال".

وتابعت: أنا حريصة في المقام الأول على راحة بنتي وزوجي لأن أهم شئ في حياتي هو أسرتي، عندي بنتي وبيتي ده الأساس ولو بنتي احتاجت أسيب الشغل هسيبه فورا أهم حاجة يكونوا مرتاحين”.