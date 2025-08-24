بعد غرق الفتيات في أبو تلات.. شاهد لحظة هروب مسؤولي الأكاديمية الوهمية| فيديو

كشفت الإعلامية نهال طايل، عن كواليس صادمة في واقعة غرق طلاب من إحدى الأكاديميات غير المعتمدة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي وصفتها بـ"الأكاديمية الوهمية".

وأكدت «طايل» خلال حلقة برنامجها «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المسؤولين عن هذا الكيان المجهول اختفوا تمامًا عقب الحادث، في ظل تضارب الروايات حول مدى اعتماد الأكاديمية أو قانونية نشاطها.

وقالت نهال طايل : "بحثنا عن أي جهة مسؤولة، لم نجد أحدًا، ومع مرور الوقت، بدأ أولياء الأمور والطلاب يروون تفاصيل صادمة، ويؤكدون أنهم لا يعرفون ما إذا كانت الأكاديمية حقيقية أم لا".

هروب من موقع الحادث

وعرضت فيديو يُظهر مسؤولي الأكاديمية وهم يفرون من موقع الحادث، وسط محاولات الأهالي والطلاب منعهم من المغادرة ومطالبتهم بتحمل المسؤولية.

وتساءلت نهال طايل: "ما هو المؤهل الذي تمنحه هذه الأكاديمية؟ من الجهة التي تدعمها؟ كم يدفع الطالب؟ وما نوع الخدمة التعليمية المقدمة له؟"، مؤكدة أن غياب الإجابات يثير شبهات نصب واحتيال ممنهج بحق هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وطالبت الإعلامية نهال طايل، بسرعة تدخل الجهات المعنية لكشف حقيقة هذه الأكاديمية، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وضمان عدم تكرار هذه الوقائع التي تهدد حياة ومستقبل الشباب.