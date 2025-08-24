قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
توك شو

بعد غرق الفتيات في أبو تلات.. شاهد لحظة هروب مسؤولي الأكاديمية الوهمية| فيديو

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل
كريم محمد

كشفت الإعلامية نهال طايل، عن كواليس صادمة في واقعة غرق طلاب من إحدى الأكاديميات غير المعتمدة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي وصفتها بـ"الأكاديمية الوهمية".

وأكدت  «طايل» خلال حلقة برنامجها «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المسؤولين عن هذا الكيان المجهول اختفوا تمامًا عقب الحادث، في ظل تضارب الروايات حول مدى اعتماد الأكاديمية أو قانونية نشاطها.

وقالت نهال طايل : "بحثنا عن أي جهة مسؤولة، لم نجد أحدًا، ومع مرور الوقت، بدأ أولياء الأمور والطلاب يروون تفاصيل صادمة، ويؤكدون أنهم لا يعرفون ما إذا كانت الأكاديمية حقيقية أم لا".

هروب من موقع الحادث

وعرضت فيديو يُظهر مسؤولي الأكاديمية وهم يفرون من موقع الحادث، وسط محاولات الأهالي والطلاب منعهم من المغادرة ومطالبتهم بتحمل المسؤولية.

وتساءلت نهال طايل: "ما هو المؤهل الذي تمنحه هذه الأكاديمية؟ من الجهة التي تدعمها؟ كم يدفع الطالب؟ وما نوع الخدمة التعليمية المقدمة له؟"، مؤكدة أن غياب الإجابات يثير شبهات نصب واحتيال ممنهج بحق هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وطالبت الإعلامية نهال طايل، بسرعة تدخل الجهات المعنية لكشف حقيقة هذه الأكاديمية، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وضمان عدم تكرار هذه الوقائع التي تهدد حياة ومستقبل الشباب.

نهال طايل تفاصيل صدى البلد الأكاديمية الوهمية الإسكندرية

