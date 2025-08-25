قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد

أحمد بسيوني

تصدرت تصريحات بعض الناجين من حادث ضحايا غرق شاطئ أبوتلات، صفحات التواصل الاجتماعي، بوضع الرايات الحمراء على شاطئ أبو تلات بعد الكارثة.

يذكر أن شاطئ أبو ثلاث غرب محافظة الإسكندرية، شهد حادث غرق 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، أثناء تواجدهم ضمن رحلة جماعية قادمة من إحدى محافظات الصعيد.

ووفقًا للصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت صباح يوم السبت في بيان في تمام التاسعة أن حالة البحر فى شواطئ القطاع الشرقي هادئة وتم رفع الرايات الخضراء والصفراء، وفي شواطئ القطاع الغربي والعجمي حالة البحر متوسطة وتم رفع الراية الصفراء، وفي شواطئ ابو تلات تم رفع الراية الحمراء، ما يعني ممنوع السباحة.

وأشارت المحافظة في بيان رسمي صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية ، تعليمات للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لمتابعة التزام مستأجري الشواطئ بمنظومة الإنقاذ والسلامة بشأن شواطئ الصيف 2025 وجاءت تلك التعليمات كما يلى:

أولاً: أولوية السلامة

التأكيد على  أن حماية أرواح المواطنين على الشواطئ مسؤولية أساسية والتشديد على عدم التهاون في تطبيق منظومة الإنقاذ

ثانيًا: رقابة صارمة

- متابعة التزام المستأجرين ببنود كراسة الشروط

- تكثيف المرور والتفتيش على الشواطئ

ثالثًا: الالتزام بمواعيد السباحة

- التشديد على إخلاء البحر بعد انتهاء الوقت المحدد

- منع نزول المصطافين بعد الغروب

رابعًا: إجراءات ضد المخالفين

-تطبيق غرامات فورية على المخالفين

-فسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة

خامسا : دعم فرق الإنقاذ

-زيادة عدد المفتشين بالشواطئ

-تعزيز التواجد الرقابي لتأمين الرواد

سادسًا: فتح قنوات التواصل مع الجمهور

وبدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مؤخرا، في تنفيذ توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمنع نزول المصطافين إلى مياه البحر بجميع الشواطئ بعد انتهاء الموعد المحدد للسباحة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الغرق.

وأكدت السياحة والمصايف بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتسببين في أي تجاوزات، بما في ذلك توقيع الغرامات الفورية وفسخ التعاقد مع المخالفين حال تكرار المخالفة أو الإهمال في تطبيق الاشتراطات.
وأكدت على تنفيذ توجيهات المحافظ العاجلة يوميا و إخلاء مياه البحر تمامًا من المصطافين فى تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، وعدم السماح بالنزول للسباحة خارج المواعيد المحددة، باعتبار أن تلك الفترات تمثل خطرًا كبيرًا على حياة الرواد بسبب غياب العوامل الإنقاذية اللازمة.

