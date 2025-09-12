قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
طارق قنديل مشرفا على إعداد تقرير الجمعية العمومية للأهلي

رباب الهواري

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس، عن تكليف المهندس طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بمهمة الإشراف الكامل على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن الفترة الزمنية الممتدة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

يأتي هذا القرار في إطار حرص المجلس على عرض تقرير شامل وشفاف أمام أعضاء الجمعية العمومية يتناول كل الإنجازات والتحديات التي شهدها النادي خلال العام.

إنجازات مالية غير مسبوقة

شهدت ميزانية النادي الأهلي عن العام المالي الأخير نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8 مليارات و488 مليون جنيه، وهو رقم يعكس قوة النادي من الناحية الاقتصادية وقدرته على تنمية موارده.

كما حقق قطاع كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون جنيه، في تأكيد على نجاح الإدارة في الموازنة بين المصروفات الضخمة الخاصة باللعبة وبين الإيرادات الكبيرة الناتجة عن المشاركات والبطولات والرعايات.

انعكاس قوة الأداء المالي

يمثل هذا الأداء المالي المميز انعكاسًا مباشرًا لسياسة مجلس الإدارة في تنويع مصادر الدخل، واستغلال اسم وشعبية النادي الأهلي في توقيع عقود رعاية وشراكات استراتيجية عززت من الإيرادات.

كما يعكس الفائض المحقق في كرة القدم نجاح الإدارة في الجمع بين الإنجاز الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

استعداد لعرض التقرير على الجمعية العمومية

من المقرر أن يتولى طارق قنديل وفريق العمل المسؤول إعداد التقرير بشكل مفصل، بحيث يتضمن عرضًا دقيقًا للأرقام، والإنجازات، وخطط التطوير المستقبلية. وسيتم عرض هذا التقرير خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ليطلع الأعضاء على الصورة الكاملة لمسيرة الأهلي في عام مالي اتسم بالنجاحات.


 

