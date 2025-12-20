أستاذ تغذيةيكشف عن طريقة إنقاص الوزن بشكل صحي

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن البعض يلجأ للوجبات الغذائية بشروط خاصة لإنقاص الوزن، مشيرا إلى أنه لا بد من الحصول على النظام الغذائي الصحيح من البروتينات والفيتامينات والفوذية بالمعهد القومي للبحوث، أن البعض يلجأ للوجبات الغذائية بشروط خاصة لإنقاص الوزن، مشيرا إلى أنه لا بد من الحصول على النظام الغذائي الصحيح من البروتينات والفيتامينات والفواكه.

وقال حسن حسونة، خلال لقاء له لفضائية إكسترا نيوز، أن الألياف الغذائية، لها مهام كبيرة منها إزالة السموم وتطهير الجسم من المخلفات.

وتابع أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، أن الأرز فقير في العناصر الغذائية الصحية، مؤكدا أن تناول الموز لا يصلح كوجبة في إنقاص الوزن.

وأشار إلى أن البيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الاي يحتاجها جسم الإنسان.