أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضها .. ووزير التموين: سعر الخبز المدعم ثابت بعد زيادة البنزين| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم

تحدث الفنان الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء جولة لهما داخل متحفه في الزمالك، مؤكدًا أنه أوصى بأن تكون كل مقتنياته وأمواله هدية لمصر والمجتمع، وأن وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة عن ذلك، قائلًا: "كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر والمجتمع، ووزارة التضامن مسؤولة عن ذلك."

حسام الغمرى: افتتاح المتحف الكبير كشف فشل الإخوان فى طمس الهوية المصرية

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن الزخم العالمي الذي رافق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كشف بوضوح فشل جماعة الإخوان ومناصريها في محاولاتهم المتكررة لتشويه إنجازات الدولة المصرية وطمس هويتها الوطنية.



20 قرشا للرغيف.. وزير التموين: سعر الخبز المدعم ثابت بعد زيادة البنزين

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل رد تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ما أثارته شعبة المخابز بالأمس ومطالبتها الوزارة بسداد فارق التكلفة بعد رفع أسعار السولار بالنسبة للخبز المدعوم، مع تأخر صدور القرار 11 يومًا، قائلة: "فيما أثير بشأن ما يُقال عن فارق تكلفة لأصحاب المخابز خلال أحد عشر يومًا نتيجة تعديل سعر السولار، شدد الوزير على أن القرار المنظم لتحمل الدولة لفروق الأسعار صدر بالفعل، فضلًا عن أن غالبية أصحاب المخابز كان لديهم مخزون من السولار بالأسعار القديمة خلال تلك الفترة التي أُشير إليها."

أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إقبال عبر مسبوق دخول المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن :"مبروك للشعب المصري على افتتاح المتحف المصري".

امتى الجو هيبرد.. الأرصاد تكشف عن أحوال طقس مفاجأة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة من العام هناك تقلبات بحالة الطقس، حيث أنه أمس وأول أمس كان هناك أجواء أقرب للأجواء الشتوية، بينما اليوم الأجواء صافية وحدث إرتفاع فى قيم درجات الحرارة.

مصطفى بكري: طالبت بتغيير الحكومة وأنا داخل البرلمان ومفيش حد اعترض

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يأمل أن يكون في مجلس النواب القادم استجوابات قوية، مضيفا:" البرلمان السابق كان به استجوابات لم يتم مناقشتها ".

أحمد موسى: 2 مليار مشاهده للمتحف المصري الكبير في كل العالم و400 قناة نقلت



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 2 مليار مشاهده للمتحف المصري الكبير في كل العالم، مضيفا أن400 قناه تلفزيونية حول العالم نقلت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

إقبال كبير.. رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: 20 ألف زائر في اليوم الأول لافتتاح المتحف للجمهور

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه هناك إقبال كبير على زيارة المتحف المصري الكبير بعد فتح أبوابه رسميا للجمهور .

تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إنجاز وطني جديد في ملف الأمن الدوائي، تمثل في نجاح الدولة المصرية في توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة التي كانت تُستورد بالكامل من الخارج، ما يضمن استدامة توافر العلاج للمواطنين بجودة عالمية وتكلفة أقل بكثير.

جوتيريش: أدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان

دعا الامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للحرب في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .