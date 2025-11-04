قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

إقبال كبير.. رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: 20 ألف زائر في اليوم الأول لافتتاح المتحف للجمهور

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه هناك إقبال كبير على زيارة المتحف المصري الكبير بعد فتح أبوابه رسميا للجمهور .

 وقال في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" المتحف فتح أبوابه اليوم أمام الزائرين من المصريين والأجانب، وسط إقبال غير مسبوق يعكس حجم التشويق والترويج الذي شهده المتحف خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الافتتاح الأسطوري الذي نظمته الدولة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء الدول".

وقال الدكتور غنيم"، "الإقبال الكبير اليوم نتيجة طبيعية للزخم الإعلامي والترويجي المحلي والدولي الذي صاحب افتتاح المتحف، نسعى لأن نكون على قدر المسؤولية وأن يستمتع جميع الزوار بتجربة متميزة".

وأضاف أن عدد الزوار في اليوم الأول من المتوقع أن يتراوح بين 15 و20 ألف زائر، موضحًا أن الأرقام النهائية تُحصى في نهاية اليوم من خلال الشركة المسؤولة عن إدارة التذاكر، وقد يتم تقييد الدخول مؤقتًا لتنظيم حركة الزائرين وضمان تجربة مريحة داخل القاعات.

وعن أسباب الزحام، أوضح غنيم أن ذلك أمر متوقع في أول أيام الافتتاح، مشيرًا إلى "تعطّش المصريين والسائحين العرب والأجانب لمشاهدة مقتنيات طالما سمعوا عنها مثل قناع توت عنخ آمون ومركب خوفو وتمثال حتشبسوت".

وكشف أن مواعيد العمل بالمتحف تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً لقاعات العرض، على أن تمتد في بعض الأيام حتى 9 مساءً خلال الفترات المسائية، موضحًا أن يومي الأربعاء والسبت يشهدان فترة عرض ليلية.
 

المتحف المصري المتحف المتحف الكبير مصر الزائرين

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

شوبير

شوبير: مهازل تحكيمية في الدورى المصرى

أحمد شوبير

رسالة غاضبة من شوبير بسبب مباراة المقاولون وسموحة

شعار الزمالك

مدربان برتغاليان ينضمان لجهاز الزمالك قبل السوبر

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

