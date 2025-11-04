حسام الغمرى: افتتاح المتحف الكبير كشف فشل الإخوان فى طمس الهوية المصرية

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن الزخم العالمي الذي رافق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كشف بوضوح فشل جماعة الإخوان ومناصريها في محاولاتهم المتكررة لتشويه إنجازات الدولة المصرية وطمس هويتها الوطنية.

وقال الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إن الجماعة اعتادت على تحويل أي إنجاز وطني إلى مادة للهجوم وبث الشك في وعي المواطنين، مشيراً إلى أن نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير فضح هذا الخطاب التحريضي أمام الرأي العام.

وأوضح أن إعلام الإخوان يتبع نهجًا ثابتًا يقوم على التشويه الممنهج لكل مشروع قومي، مضيفاً: "هم يحاولون تصوير كل إنجاز على أنه كارثة؛ بناء الموانئ، وتطوير قناة السويس، وشبكات الطرق والكباري، وحتى مبادرة حياة كريمة، كلها في نظرهم إهدار للمال العام وتدمير للاقتصاد".

وأكد أن تلك الحملات المغرضة تهدف إلى ضرب ثقة المواطنين في دولتهم وتقويض مؤسساتها بهدف العودة إلى السلطة، مشدداً على أن هذا الهدف أصبح "مستحيلاً وبعيداً عن متناولهم"، على حد تعبيره.