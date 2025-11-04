تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إنجاز وطني جديد في ملف الأمن الدوائي، تمثل في نجاح الدولة المصرية في توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة التي كانت تُستورد بالكامل من الخارج، ما يضمن استدامة توافر العلاج للمواطنين بجودة عالمية وتكلفة أقل بكثير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن فاتورة استيراد أدوية الأورام كانت تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنوياً، تتحمل الدولة منها ما بين 5 و6 مليارات عبر العلاج على نفقة الدولة، و8 مليارات من خلال التأمين الصحي. وأضاف أن 64% من هذه الأدوية الحيوية كانت مستوردة، مما جعل الأمن الدوائي المصري عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتأخر سلاسل الإمداد.

وأكد المتحدث الرسمي أن ما تحقق ليس مجرد عملية تعبئة أو تغليف، بل تصنيع محلي كامل بنسبة 100% يشمل أدوية العلاج الكيميائي والموجه والبيولوجي، وهي من أكثر الأنواع تطوراً وتعقيداً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من امتلاك التكنولوجيا والخبرات اللازمة لإنتاجها محلياً.

وشدد عبد الغفار على أن الهدف الأساسي من هذا الإنجاز هو تحقيق الاستدامة الدوائية وضمان توافر العلاج باستمرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوفر المالي الناتج عن التصنيع المحلي يتجاوز 400% مقارنة بالأدوية المستوردة، ما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من العلاج بنفس الميزانيات الحالية