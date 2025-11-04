قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة

هاجر ابراهيم

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إنجاز وطني جديد في ملف الأمن الدوائي، تمثل في نجاح الدولة المصرية في توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة التي كانت تُستورد بالكامل من الخارج، ما يضمن استدامة توافر العلاج للمواطنين بجودة عالمية وتكلفة أقل بكثير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن فاتورة استيراد أدوية الأورام كانت تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنوياً، تتحمل الدولة منها ما بين 5 و6 مليارات عبر العلاج على نفقة الدولة، و8 مليارات من خلال التأمين الصحي. وأضاف أن 64% من هذه الأدوية الحيوية كانت مستوردة، مما جعل الأمن الدوائي المصري عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتأخر سلاسل الإمداد.

وأكد المتحدث الرسمي أن ما تحقق ليس مجرد عملية تعبئة أو تغليف، بل تصنيع محلي كامل بنسبة 100% يشمل أدوية العلاج الكيميائي والموجه والبيولوجي، وهي من أكثر الأنواع تطوراً وتعقيداً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من امتلاك التكنولوجيا والخبرات اللازمة لإنتاجها محلياً.

وشدد عبد الغفار على أن الهدف الأساسي من هذا الإنجاز هو تحقيق الاستدامة الدوائية وضمان توافر العلاج باستمرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوفر المالي الناتج عن التصنيع المحلي يتجاوز 400% مقارنة بالأدوية المستوردة، ما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من العلاج بنفس الميزانيات الحالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

