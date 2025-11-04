قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع

مستشفي راس الحكمة
مستشفي راس الحكمة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمستشفى رأس الحكمة في محافظة مطروح، لبحث الاحتياجات الفعلية للمستشفى ومستشفيات المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية لدخول محافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد الطيب حرص وزارة الصحة على الارتقاء الدائم بالبنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير قرر تشكيل لجنة من قطاع المشروعات، والقطاع العلاجي، وقطاع التخطيط، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لوضع خطة عاجلة تشمل آليات التطوير، والبرنامج الوظيفي، والتخطيط الصحي لمستشفى رأس الحكمة، بما يضمن رفع كفاءتها خلال فترة زمنية قصيرة، مع إدراج مستشفى الضبعة المركزي ضمن خطة التطوير، وفقاً لأولويات الاحتياج والتعداد السكاني بكل منطقة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى الاتفاق على حل مشكلة سكن الأطباء موقتاً، من خلال توفير مكان مناسب بالتعاون مع المحافظة، لحين الانتهاء من رفع كفاءة وتجهيز مبنى السكن المخصص للأطباء والعاملين بالمستشفى.

وعقب الاجتماع، قام نائبا الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل المستشفى، شملت قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الطوارئ، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية.

ووجه الدكتور محمد الطيب بسرعة الانتهاء من خطة التطوير ورفع الكفاءة وعرضها خلال أسبوع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة تلقي المرضى للرعاية اللازمة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما شملت الجولة المرور على الصيدلية الرئيسية والمخازن، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على تطبيق معايير التخزين الآمن، ومراجعة آليات صرفها للمرضى، بالإضافة إلى تفقد أقسام المعامل والأشعة وغرف التعقيم المركزي، لمتابعة جاهزيتها واستمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة.

واستكمل المتحدث الرسمي أن الزيارة تضمنت تفقد بنك الدم بالمستشفى، للتأكد من توافر جميع فصائل الدم والمستلزمات الخاصة بنقل الدم، والإجراءات المتبعة لضمان سلامة المتبرعين ومتلقي الخدمة.

حضر الاجتماع:
    •    المهندس وليد عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة.
    •    الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح.
    •    الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.
    •    الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
    •    الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة.
    •    الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
    •    الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.
    •    الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
    •    الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

