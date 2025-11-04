مصطفى بكري: طالبت بتغيير الحكومة وأنا داخل البرلمان ومفيش حد اعترض

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يأمل أن يكون في مجلس النواب القادم استجوابات قوية، مضيفا:" البرلمان السابق كان به استجوابات لم يتم مناقشتها ".

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أتمنى ان يكون متاح داخل البرلمان التنسيق بين المعارضة والقوى الداعمة للحكومة تجاه القضايا الوطنية العامة ".



وتابع مصطفى بكري :" أنا طالبت بتغيير الحكومة وأنا داخل البرلمان ومفيش حد اعترض او قالي إنت بتقول إيه ".



وأكمل مصطفى بكري :" في بعض قضايا الوطن لا يصح المزايدة فيها "، مضيفا:" نأمل ان يكون مجلس النواب المقبل منضبط بشكل كامل ويكون هناك تواصل حقيقي بين النواب والشعب ".



ولفت مصطفى بكري :" هيكون عندنا في البرلمان كتلة الجبهة الوطنية وحماة الوطن وكتلة مستقبل وطن ومعم بعض الاحزاب الاخرى وبعض المستقلين ".