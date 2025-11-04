20 قرشا للرغيف.. وزير التموين: سعر الخبز المدعم ثابت بعد زيادة البنزين

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل رد تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ما أثارته شعبة المخابز بالأمس ومطالبتها الوزارة بسداد فارق التكلفة بعد رفع أسعار السولار بالنسبة للخبز المدعوم، مع تأخر صدور القرار 11 يومًا، قائلة: "فيما أثير بشأن ما يُقال عن فارق تكلفة لأصحاب المخابز خلال أحد عشر يومًا نتيجة تعديل سعر السولار، شدد الوزير على أن القرار المنظم لتحمل الدولة لفروق الأسعار صدر بالفعل، فضلًا عن أن غالبية أصحاب المخابز كان لديهم مخزون من السولار بالأسعار القديمة خلال تلك الفترة التي أُشير إليها."



وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "أكد الوزير أن سعر رغيف الخبز المدعوم ثابت كما هو عند 20 قرشًا للرغيف، دون أي تغيير."

وواصلت الحديدي: "الحكومة اتخذت بالفعل قرارًا واضحًا بتحمل فرق سعر السولار للمخابز البلدية المدعمة التي ما زالت تعمل بالسولار، على أن تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد فروق الأسعار لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بنفس السعر والجودة."

وشددت الحديدي على أن الوزير قال في التوضيح الذي أرسله للبرنامج إن الوزارة استجابت لمطالب شعبة المخابز، وجرى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الخبز المدعوم في ضوء مراجعة كافة مدخلات وعناصر الإنتاج، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها قريبًا.