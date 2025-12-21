إصابة 4 أشخاص باختناق في تسرب عاز بشقة بالمنيا الجديدة

أصيب 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين استقرار حالتهم الصحية بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

