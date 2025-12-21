قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 4 أشخاص باختناق في تسرب عاز بشقة بالمنيا الجديدة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين استقرار حالتهم الصحية بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتسرب غاز داخل شقة سكنية بدائرة المنيا الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين إصابة  4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية وحالتهم الصحية مستقرة.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

