وزير الزراعة اللبناني: نزرع 20% فقط من القمح المستخدم في صناعة الخبز

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن الأمن الغذائي أبرز ما تناولته صحف بيروت اليوم، حيث سلطت الصحف الضوء على تصريحات لوزير الزراعة نزار هاني، الذي ركز في حديثه على الأمن الغذائي وتحديدا من القمح.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الفكرة الأساسية التي تحدث فيها نزار هاني هي فكرة الزراعة في لبنان وأن لبنان يحتاج إلى القمح الطري، وأن لبنان يحتاج إلى القمح الطري وهناك نوعان من القمح في لبنان، مشيرا إلى أن القمح الذي يحتاجه لبنان لصناعة رغيف الخبز لا يتم زراعته بصورة كبيرة، و20% فقط من القمح الذي يزرع في لبنان يستخدم في صناعة الطحين أو الأمن الغذائي بشكل عام.

وتابع أن لبنان يعتمد في غالبية احتياجاته على القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا ودول أخرى، حيث كان لبنان يعتمد تحزين القمح في الصوامع التي كانت موجودة في ميناء بيروت البحري وبعد انفجار الميناء دمرت الصوامع بشكل كامل، مما قلل قدرة الدولة اللبنانية على تخزين القمح.