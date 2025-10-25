قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

آية التيجي

قد يبدو الخبز الأبيض عنصرًا بسيطًا على مائدة الإفطار اليومية، لكنه في الحقيقة طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.

وكشف دراسة حديثة نشرت عبر مجلة Time و، أن الخبز الأبيض، المصنوع من الدقيق المكرر، لا يُعتبر مجرد مصدر للطاقة، بل يحمل مخاطر خفية على صحة الدماغ والذاكرة والتركيز.


ويصنع الخبز الأبيض من دقيق منزوع القشرة والنخالة، ما يجعله يفتقر للألياف والمعادن الأساسية.
هذه المعالجة ترفع المؤشر الجلايسيمي (Glycemic Index) للخبز، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم بعد تناوله، ثم انخفاض حاد بعد ساعات قليلة.

ومع تكرار هذه الدورة يوميًا، يبدأ الدماغ في مواجهة اضطرابات في استخدام الطاقة، ما يؤدي إلى تلف تدريجي في الخلايا العصبية وضعف في وظائف الذاكرة والتركيز.

وأشارت دراسة حديثة عام 2024، إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز والمكرونة البيضاء تزيد خطر التدهور المعرفي بنسبة 19% لدى البالغين.

أضرار الخبز الأبيض على الدماغ

ـ ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يعقبه انخفاض حاد، مما يؤدي إلى ضعف التركيز وتقلب المزاج.

ـ زيادة إفراز الإنسولين بشكل متكرر يرهق الجسم ويؤثر على استقرار الطاقة العقلية.

ـ ضعف الذاكرة على المدى البعيد بسبب تراكم بروتينات بيتا أميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر.

ـ التهابات دماغية صامتة ناتجة عن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، والتي تُسرّع الشيخوخة العصبية.

لماذا يحتاج الدماغ إلى سكر مستقر؟

ويعتمد الدماغ على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، ولكن الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض تسبب تقلبات حادة في مستواه.

ومع الوقت، تفقد خلايا الدماغ قدرتها على استخدام الجلوكوز بكفاءة، ما يدفعها للبحث عن بدائل طاقة أقل كفاءة، مما يؤدي إلى تلف خلايا الذاكرة في منطقة الحصين (Hippocampus).

كيف نحمي أدمغتنا دون التخلي عن الخبز؟

ـ استبدل الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الشوفان.

ـ أضف دهونًا صحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو أو المكسرات لتثبيت سكر الدم وتحسين المزاج.

ـ تناول وجبات متوازنة تحتوي على ألياف وبروتين مع الخبز لتقليل تأثيره الجلايسيمي.

ـ تجنّب الخبز “المحسّن صناعيًا” فهو لا يزال مكرّرًا رغم الاسم.

والخبز الأبيض ليس مجرد كربوهيدرات “بريئة”، بل مسبب صامت لتدهور الذاكرة والتركيز على المدى الطويل.

ولكن الحل لا يكمن في الحرمان، بل في الاعتدال والاختيار الذكي لأنواع الخبز الغنية بالألياف التي تدعم صحة الدماغ وتحافظ على النشاط الذهني.

